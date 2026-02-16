Batman'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi tutuklandı
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi, Jandarma'nın yürüttüğü operasyon sonucunda tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak-15 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel