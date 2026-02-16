Haberler

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi tutuklandı

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi, Jandarma'nın yürüttüğü operasyon sonucunda tutuklandı.

Batman'da çeşitli suçlardan yakalanan 35 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak-15 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
