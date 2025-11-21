Haberler

Batman'da 30 Riskli Yapının Yıkımı Gerçekleştirildi

Batman'da 30 Riskli Yapının Yıkımı Gerçekleştirildi
Batman Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 30 riskli yapıyı yıkarak güvenliği artırmayı hedefliyor. Yıkım süreçleri titizlikle yürütülerek, can ve mal güvenliği ön planda tutuluyor.

Batman Belediyesince kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 30 riskli yapının yıkımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, kent genelinde risk oluşturan yapıların dönüşüm süreçlerini titizlikle sürdürüyor.

Riskli yapılara ilişkin ruhsat düzenlemesi, yıkım hazırlıkları, saha kontrolleri ve yıkım sonrası işlemler müdürlükçe yürütülüyor.

Bu kapsamda, 6 Ekim-20 Kasım'da farklı mahallelerde 30 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin artırıldığı, ekiplerin yıkım firmalarıyla koordineli şekilde hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatlerde sahada çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
