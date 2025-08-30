Batman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

BATMAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 103'üncü yıldönümü, vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Kentte 30 Ağustos Zafer Bayramının 103'üncü yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk büstüne sunumuyla başlayan kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilik binasında kabul töreni düzenlendi. Ardından Turgut Özal Bulvarı'ndaki valilik binası karşısında kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Eşi Ayten Canalp, Garnizon komutan vekili Mustafa Kemal Aslan, Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, kent protokolü, askeri ve idari erkan, siyasi partilerin yöneticileri, şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Vali Ekrem Canalp, Garnizon komutan vekili Mustafa Kemal Aslan ile birlikte tören aracıyla askeri birlikleri ve vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Tören, Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve folklor gösterisinin ardından geçit töreni ile sona erdi.

Haber ve Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,