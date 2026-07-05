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Batman'da 19 yıl sonra aydınlatılan cinayete ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu belirlenen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007'de bulunan cesedin Aydın Özcan'a ait olduğunun tespit edildiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde 2007 yılında meydana gelen ve o dönem faili meçhul olarak kalan Aydın Özcan cinayetinin, güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu aydınlatıldığı anımsatıldı.

Geçmişe dönük dosya incelemeleri ve derinleştirilen soruşturma kapsamında, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerinin belirlendiği belirtilen açıklamada, 1 Temmuz'da Batman merkezli olmak üzere 3 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen ve mahkemede hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 6'sı 'tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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