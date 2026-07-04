Batman'da firari hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. ekiplerce yakalandı.

G.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.