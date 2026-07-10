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Batman'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Programı

Batman'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Programı
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Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Necat Nasıroğlu Külliyesi Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından yapılan duanın ardından namaz kılındı, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Arıduru, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kamu kurum, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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