Batman'da 10 Ayda 14 Milyon 744 Bin Vatandaş Toplu Taşıma Hizmetinden Faydalandı

Batman Belediyesi, 4 Kasım 2024-27 Ağustos 2025 tarihleri arasında 90 otobüs ile sağlanan toplu taşıma hizmetinden 14 milyon 744 bin 596 vatandaşın yararlandığını açıkladı. Hizmetten tam kart sahipleri ve engelliler ücretsiz olarak faydalandı.

Batman'da 10 ayda 14 milyon 744 bin 596 vatandaş, belediyenin toplu taşıma hizmetinden faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 4 Kasım 2024-27 Ağustos 2025 tarihlerinde Belediye ve İştirakler Müdürlüğünce 90 otobüsle verilen hizmetten 14 milyon 744 bin 596 kişinin faydalandığı belirtildi.

Verilen hızlı, kaliteli ve güvenli ulaşım hizmetinden 10 milyon 752 bin 439 tam kart, 3 milyon 992 bin 157 engelli ücretsiz yararlandığı aktarılan açıklamada, vatandaşların Toplu Taşıma Sistemi (BATUS) uygulaması ile otobüslerin hangi saatler arasında hareket edeceğini takip edebileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
