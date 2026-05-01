Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

BATMAN'da, Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Basın Kavşağı'nda toplanan kalabalık, kortej oluşturarak Yılmaz Güney Sergi Alanı'na kadar yürüdü. Kalabalık yürüyüş boyunca sloganlar attı, pankart ve dövizler taşıdı. Programa DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki, platform bileşenleri ve işçiler katıldı. Etkinlikte tertip komitesi adına Cihan Tüzün tarafından basın açıklaması okunduktan sonra grup halay çekti.

Bayram AYHAN/BATMAN,

