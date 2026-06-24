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Atladığı çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi

Atladığı çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi
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Batman Çayı'na atlayan ve akıntıya kapılan Ş.Ş., itfaiye dalgıç ekipleri tarafından boğulmak üzereyken kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BATMAN Çayı'na atlayan ve akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Ş.Ş. (32), bölgeye sevk edilen itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde İstiklal Parkı yanında bulunan Batman Çayı'nda meydana geldi. Suya atlayan Ş.Ş., akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Suda çırpındığını gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye dalgıç ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile Ş.Ş., boğulmak üzereyken sudan çıkarılarak güvenli alana alındı. İlk müdahalesi yapılan Ş.Ş.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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