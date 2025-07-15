Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 8 Aylık Faaliyet Raporunu Açıkladı

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 8 aylık faaliyetlerine ilişkin hazırladığı raporunu paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım 2024-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında kent genelinde kamu düzeni, halk sağlığı ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, 3 bin 953 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere yönelik 354 tutanak düzenlendi ve 453 idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde 3 bin 900 kilogram gıda ile 2 bin 145 son kullanma tarihi geçmiş ürün ve 1703 piroteknik maddeye el konularak imha edildi.

Mevzuata uygun olmayan faaliyetlerde bulunan 100 iş yerinin faaliyetine son verilirken, 330 iş yerine ruhsat düzenlendi.

Dilencilik yaptığı ve toplumun dini hassasiyetini istismar ettiği tespit edilen 214 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.