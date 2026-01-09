Batman Belediyesi 6 bin 550 aileye ekmek desteği sağlıyor

Batman Belediyesince dar gelirli 6 bin 550 aileye ekmek desteği veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde, belediyenin kendi imkanları ve tesislerinde yürütülen çalışma kapsamında günlük 40 bin ekmek üretiliyor.

Üretilen ekmekler, kent genelinde hizmet veren 35 ekmek dağıtım büfesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Pazar günü hariç haftanın 6 günü kesintisiz sürdürülen hizmetten 6 bin 550 ailenin yararlanıyor.

Açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen uygulamanın kentte dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçladığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek projelerinin imkanlar dahilinde artırılarak devam edeceği kaydedildi.