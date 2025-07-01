Batman Belediyesi Kırsal Kesimde Öğrencilere Sağlık Taraması Yapıyor

Batman Belediyesi Kırsal Kesimde Öğrencilere Sağlık Taraması Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, mobil sağlıklı yaşam aracı ile kırsal kesimdeki 40 köy okulunu ziyaret ederek 4 bin 180 öğrenciye sağlık taraması ve eğitim hizmeti verdi. Öğrencilere sağlık sorunları ve sağlıklı beslenme konularında bilinçlendirme yapıldı.

Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, mobil sağlıklı yaşam aracıyla kırsal kesimdeki öğrencilere sağlık taraması ve eğitim hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kent merkezine bağlı yaklaşık 40 köy okulu ziyaret edildi ve 4 bin 180 öğrenciye sağlık hizmeti sağlandı.

Çalışmalar kapsamında öğrencilere skolyoz, düztabanlık, ağız-diş sağlığı ve sağlıklı beslenme konularında tarama ve bilinçlendirme eğitimleri verildi.

Sorun tespit edilen öğrenciler, gerekli görüldüğünde uzmanlara yönlendirilerek ileri tetkik ve tedavi süreçlerine alındı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Khloe Kardashian ne yaptırdıysa açıkladı! Estetik listesi olay oldu

Say say bitmiyor! Yıllardır konuşulan gerçeği açıkladı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Anlaşma tamam gibi! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.