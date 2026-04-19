Batman Barajı'ndan yapılacak su tahliyesine karşı vatandaşlar uyarıldı

Batman Barajı'nda yapılacak su tahliyesine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Valilik açıklamasında, kentte son zamanlarda etkili olan yağışlar nedeniyle Batman Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana geldiği belirtildi.

İşletme esasları doğrultusunda barajdan kontrollü su tahliye işlemlerinin gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye süresince Batman Çayı'nın su seviyesinde artış yaşanacağından, çay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve iş yerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."