Batman Arkham Knight'ta Robert Pattinson'un Batman kostümü kısa süreliğine göründü

Robert Pattinson'un Batman kostümünün Batman: Arkham Knight oyununda görünmesiyle Batman hayranları kısa ama heyecan verici bir sürprizle karşılaştı. Ancak bu heyecan kısa sürdü ve kostüm nedense hızla kaldırıldı.

Batman Arkham Knight'a habersizce eklenen kostüm, habersizce kaldırıldı

GameSpot'un da doğruladığı üzere, yönetmen Matt Reeve'in 2022 tarihli filminde yer alan bu kıyafet Arkham Knight'ın Epic Games Store versiyonuna özel olarak eklendi. Game Informer gibi bazı ünlü haber siteleri daha bu olayın haberini yapamadan kostüm, oyundan kaldırıldı.

Başlangıçta, hayranlar kostümün internette dolaşan iyi hazırlanmış bir mod olabileceğini düşünseler de kısa süre sonra resmi bir eklenti olduğu doğrulandı. Warner Bros. Games henüz bir açıklama yapmadı, dolayısıyla olay hala gizemini koruyor.

Fallout dizisi çıkış tarihi sonunda belli oldu!

Robert Pattinson'un Batman kostümü, Michael Keaton'un 1989 yapımı Batman filmindeki ve Christian Bale'in The Dark Knight filmindeki kostümleri de dahil olmak üzere Arkham Knight'ta halihazırda bulunan diğer ikonik film kostümleri listesine katılmıştı.

Ekran görüntüleri oyunun karanlık Gotham atmosferine kusursuz bir şekilde uyum sağladığını gösteriyordu. Oyuncular da bu kostümü sevmişti. Ancak haber verilmeden eklenen kostüm, yine haber verilmeden kaldırıldı.

#TheBatman suit is available for #ArkhamKnight via the Epic Games store (?? @Venturian628) pic.twitter.com/pdTMYoNvWe — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) October 26, 2023

Siz ne düşünüyorsunuz? Batman Arkham Knight'a gelen güncellemeyi yapıp kostümü deneyimleme fırsatı buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.