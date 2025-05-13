Batman'a Petrol Pompası Anıtı Yerleştirildi

Batman Belediyesi tarafından Özgürlük Bulvarı girişine kenti simgeleyen petrol pompası anıtı yerleştirildi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 metre yüksekliğindeki petrol pompası anıtı, ışıklandırma sistemiyle birlikte belirlenen yere monte edildi.

Anıtın montaj çalışmaları Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.

Özgürlük Bulvarında anıtın açılışı amacıyla düzenlenen törene Vali Ekrem Canalp katıldı.