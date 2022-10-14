Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahreden görüntü! Patlamayı ekran başından takip eden herkes arkadaki kadına odaklandı

Güncel Haberler

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası göçük altında kalan işçilerin yakınları olay yerine akın etti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın patlamaya ilişkin bilgi aldığı esnada hemen arkasında işçilerden birinin yakını olduğu tahmin edilen kadının çaresizliği ekran başındakileri kahretti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ARKA PLANDAKİ GÖRÜNTÜ KAHRETTİ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan'ın patlamayla ilgili bilgi aldığı esnada arka plandaki görüntü dikkat çekti. O esnada işçilerden birinin yakını olduğu tahmin edilen kadının çaresizliği ekran başındakileri kahretti.

İşte talihsiz kadının ekrana yansıyan o görüntüleri;

Bartın'daki maden ocağı patlamasında çaresizliğin görüntüsü! Ekran başındakiler kahroldu

Bartın'daki maden ocağı patlamasında çaresizliğin görüntüsü! Ekran başındakiler kahroldu

Bartın'daki maden ocağı patlamasında çaresizliğin görüntüsü! Ekran başındakiler kahroldu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Bartın Güncel Haberler

title