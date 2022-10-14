Kahreden görüntü! Patlamayı ekran başından takip eden herkes arkadaki kadına odaklandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası göçük altında kalan işçilerin yakınları olay yerine akın etti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın patlamaya ilişkin bilgi aldığı esnada hemen arkasında işçilerden birinin yakını olduğu tahmin edilen kadının çaresizliği ekran başındakileri kahretti.