Kahreden görüntü! Patlamayı ekran başından takip eden herkes arkadaki kadına odaklandı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama sonrası göçük altında kalan işçilerin yakınları olay yerine akın etti. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın patlamaya ilişkin bilgi aldığı esnada hemen arkasında işçilerden birinin yakını olduğu tahmin edilen kadının çaresizliği ekran başındakileri kahretti.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
ARKA PLANDAKİ GÖRÜNTÜ KAHRETTİ
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan'ın patlamayla ilgili bilgi aldığı esnada arka plandaki görüntü dikkat çekti. O esnada işçilerden birinin yakını olduğu tahmin edilen kadının çaresizliği ekran başındakileri kahretti.
İşte talihsiz kadının ekrana yansıyan o görüntüleri;