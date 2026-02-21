Haberler

Batı Trakyalı Türkler, Dünya Ana Dili Günü'nde ana dilde eğitim taleplerini yineledi

Güncelleme:
21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Batı Trakyalı Türklerin Türkçe ve Yunanca eğitim hakkının güvence altına alınması gerektiği vurgulandı. Yunanistan'a eğitim politikalarını gözden geçirme çağrısı yapıldı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonundan (ABTTF) yapılan açıklamada, Batı Trakya Türk çocuklarının Türkçe ve Yunanca iki dilli anaokullarında eğitim görme hakkının güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ana dilde eğitimin temel bir insan hakkı olduğuna işaret edilerek Yunanistan'a Batı Trakya Türk toplumuna yönelik eğitim politikalarını gözden geçirme çağrısında bulunuldu.

Rodop ilinde nüfusun çoğunluğunu, İskeçe ilinde ise yaklaşık yarısını oluşturmalarına rağmen bölgede tek bir Türk anaokulunun bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, yüzlerce devlet anaokuluna karşın Türk anaokulunun bulunmamasının eşitlik ve eğitim hakkı açısından sorun teşkil ettiği vurgulandı.

Yunanistan'da 2017'de başlatılan mecburi anaokulu uygulamasıyla azınlık çocukları ilkokul öncesinde zorunlu olarak Yunanca eğitim veren devlet anaokullarına gidiyor.

Türk azınlığın, Yunanca ve Türkçe olmak üzere çift dilli anaokulu talebi ise Yunan makamlarınca cevapsız bırakılıyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
