Batı Şeria'daki Huvvara beldesinde Filistinliler ile yerleşimciler arasında "bayrak" gerginliği yaşanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'daki Huvvara beldesinde Filistinliler ile yerleşimciler arasında "bayrak" gerginliği yaşanıyor

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
 - Güncelleme:

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde, Filistin bayrağını indiren Yahudi yerleşimciler ile bölge sakinleri arasında mayıs ayından bu yana gerginlik yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde, Filistin bayrağını indiren Yahudi yerleşimciler ile bölge sakinleri arasında mayıs ayından bu yana gerginlik yaşanıyor.

Bölge sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin gördükleri her direk ya da binadaki Filistin bayraklarını indirdiğini ve kendilerini provoke ettiğini söylüyor.

Nablus'un güneyinde kalan ve yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı belde, Ramallah sınırında yer alıyor ve Yahudi yerleşim birimlerine geçiş noktasında bulunuyor.

Eski zamanlarda daha büyük olan beldenin yüzde 80'inin, Yahudi yerleşim birimleri ve bu birimler için yapılan caddeler için kullanıldığı aktarılıyor.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria Filistin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title