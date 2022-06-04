Batı Şeria'daki Huvvara beldesinde Filistinliler ile yerleşimciler arasında "bayrak" gerginliği yaşanıyor - Haberler

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde, Filistin bayrağını indiren Yahudi yerleşimciler ile bölge sakinleri arasında mayıs ayından bu yana gerginlik yaşanıyor.

Bölge sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin gördükleri her direk ya da binadaki Filistin bayraklarını indirdiğini ve kendilerini provoke ettiğini söylüyor.

Nablus'un güneyinde kalan ve yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı belde, Ramallah sınırında yer alıyor ve Yahudi yerleşim birimlerine geçiş noktasında bulunuyor.

Eski zamanlarda daha büyük olan beldenin yüzde 80'inin, Yahudi yerleşim birimleri ve bu birimler için yapılan caddeler için kullanıldığı aktarılıyor.