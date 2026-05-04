Batı Şeria'da nisan ayında Filistinlilere karşı 1637 saldırı gerçekleştirildi

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik toplamda 1637 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler geçen ay Filistinlilere karşı Batı Şeria'da mülklere zarar verme, ağaç sökme, araziye el koyma ve yıkım gibi çok sayıda ihlalde bulundu.

Konsey Başkanı Müeyyed Şaban, hazırlanan rapora göre, nisan ayında İsrail ordusunun 1097, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise 540 saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Şaban, saldırıların özellikle Nablus, El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve El-Bire kentlerinde yoğunlaştığını vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 124 mülke zarar verdiğini, 20 mülke el koyma veya hırsızlık girişiminde bulunduğunu, 4 bin 414 ağacı söktüğü ya da tahrip ettiğini kaydeden Şaban, İsrail makamlarının ise askeri emirlerle Filistinlilere ait 42 dönüm araziye el koyduğunu, "güvenlik" iddiasıyla geniş alanlardaki ağaçların kaldırılmasına yönelik ek kararlar alındığını belirtti.

Şaban, İsrail'in aynı dönemde Batı Şeria'da 34 yeni yasa dışı yerleşim noktasını onayladığını ve yerleşim birimlerine ilişkin 10 imar planını değerlendirmeye aldığını aktardı.

İsrail güçlerinin nisanda 78 yapıyı kapsayan 37 yıkım gerçekleştirdiği ve 21 yeni yıkım bildirimi dağıttığı bilgisini veren Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de nisanın başından bu yana 21 yeni kaçak yerleşim noktası kurmaya çalıştığını belirtti.

Şaban, bu verilerin "Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı hedefleyen sistematik bir politikayı" gösterdiğini belirterek, uluslararası topluma ihlallerin durdurulması ve Filistinlilerin korunması çağrısında bulundu.

Konseyin geçen ay yayımladığı raporda, işgal altındaki Batı Şeria'da mart ayı içinde Filistinlilere karşı 1819 saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Söz konusu saldırıların 1322'sinin İsrail ordusu, 497'sinin ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirildiği kaydedilmişti.