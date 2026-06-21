Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da biri çocuk 2 kişiyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde Filistinlilere saldırılarında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus, Kudüs, Beytüllahim, Tubas, Eriha ve Ramallah kentlerinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda Han el-Ahmar yakınlarındaki Ebu Fellah bedevi köyünde, 9 yaşındaki bir çocuğu arabayla ezmeye çalıştı. Ayağından yaralanan çocuğa bölgedeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İsraillilerin Nablus'ta bir köye saldırısında 33 yaşında bir Filistinli yaralandı.

İsrailliler, Beytüllahim'in doğusundaki Er-Reşadiyye köyünde "yasa dışı yerleşim" faaliyetlerinin ön hazırlığı olarak Filistinlilerin toprakları üzerinde çadır kurdu.

İsraillilerin toprakları ele geçirmek için çadır kurmasına tepki gösteren köy sakinleri İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtıldı.

Saldırıların bir diğer adresi Tubas'ın güneydoğusundaki Tammun kasabasına bağlı Atuf bölgesinde ise İsrailliler, Filistinlilerin tarlalarına su taşıyan boru hattını tahrip etti.

İsrailliler ayrıca, Eriha-Ramallah bağlantı yolunu trafiğe kapatarak yoldan geçen Filistinlilerin araçlarına saldırdı.