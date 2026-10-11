Batı Şeria'da İsrailliler, Muğayyir'de Filistinlilere ait zeytinleri çaldı

Batı Şeria'da İsrailliler, Muğayyir'de Filistinlilere ait zeytinleri çaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki İsrailliler, Muğayyir köyü doğusunda Filistinlilere ait arazilerden zeytinleri çaldı. Ekim başından bu yana hasat döneminde çiftçilere yönelik saldırılar artıyor; çiftçiler darbediliyor, ürünler çalınıyor, ağaçlar sökülüyor.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeydoğusundaki Muğayyir köyünde Filistinlilere ait arazilerdeki zeytinleri çaldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, İsrail güçlerinin koruması altında Muğayyir köyü doğusundaki ova bölgesinde bulunan Filistinlilere ait arazilere girerek hasat edilen zeytinleri çaldı.
Ekim ayının başında zeytin hasadının başlamasıyla İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.
Saldırılarda Filistinli çiftçiler darbediliyor, zeytinliklere girmeleri engelleniyor, ürünleri çalınıyor, ağaçları sökülüyor veya ateşe veriliyor.