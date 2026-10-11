Haberler

Batı Şeria'da İsrailliler, Muğayyir'de Filistinlilere ait zeytinleri çaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki İsrailliler, Muğayyir köyü doğusunda Filistinlilere ait arazilerden zeytinleri çaldı. Ekim başından bu yana hasat döneminde çiftçilere yönelik saldırılar artıyor; çiftçiler darbediliyor, ürünler çalınıyor, ağaçlar sökülüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeydoğusundaki Muğayyir köyünde Filistinlilere ait arazilerdeki zeytinleri çaldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, İsrail güçlerinin koruması altında Muğayyir köyü doğusundaki ova bölgesinde bulunan Filistinlilere ait arazilere girerek hasat edilen zeytinleri çaldı.

Ekim ayının başında zeytin hasadının başlamasıyla İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Saldırılarda Filistinli çiftçiler darbediliyor, zeytinliklere girmeleri engelleniyor, ürünleri çalınıyor, ağaçları sökülüyor veya ateşe veriliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı

Rusya'dan küresel piyasaları etkileyecek hamle! Kısmen kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı

Ayakkabı devi mağazalarını kapatıyor
Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı

Sürücü intihara kalkıştı, ikna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz
TEM'de can pazarı! İki araç bir anda alev topuna döndü

TEM'de dehşete düşüren görüntü!
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık

Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi şok!
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın son hali

Sihirli Annem'in Tuğçe'si büyüdü! Son hali şaşırttı