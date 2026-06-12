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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da ev ve araçlara saldırdı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Yasuf köyünde bir grup İsrailli, Filistinlilere ait evlerin camlarını kırdı ve bir aracı kundakladı. 8 Ekim 2023'ten bu yana bölgede 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Salfit kentine bağlı Yasuf köyünde ev ve araçlara saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Yasuf köyüne giren bir grup İsrailli, bazı evleri ve araçları hedef aldı.

Saldırganlar, Filistinli Amir İkab Felah ve Muhammed Yusuf Abdülfettah'a ait evlerin camlarını taşlarla kırarak, Felah'a ait evin önünde bulunan bir aracı da kundakladı.

Fadi Harb Felah'a ait başka bir aracın da camlarının kıran saldırgan İsrailliler daha sonra "Halayil eş-Şa'ir" bölgesindeki yerleşim noktasına kaçtı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistinlilere, mülklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 500'den fazla kişi yaralandı. Aynı dönemde yaklaşık 23 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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