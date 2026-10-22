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Batı Şeria'da İsrailliler Cemmain'de zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı

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Batı Şeria'da Selfit'e bağlı Cemmain'de İsrailliler, zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve aralarında İsraillilerin olduğu aktivistlere saldırdı. Hakaret ederek bölgeden çıkarmaya çalıştıkları grubun, kendilerine ayrılan hayvan otlatma alanında kaldığını iddia ettiler.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Cemmain beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve aralarında İsraillilerin de bulunduğu aktivistlere saldırdı.

Filistin basınında yer alan habere göre, İsrailliler saldırıları ve ihlalleriyle Filistinlilerin zeytin hasadına engel olmaya devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit'e bağlı Cemmain beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve aralarında İsraillilerin de bulunduğu aktivistlere hakaret ederek onları bölgeden çıkarmaya çalıştı.

Filistinlilerin zeytin hasadını engelleyen İsrailliler, gasbetmeye çalıştıkları bölgenin kendilerine ayrılan hayvan otlatma alanı içinde kaldığını iddia etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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