İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırarak bir kişiyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kasra beldesinde İsrailli radikal yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine saldırarak bir genci bıçakla yaraladı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede saldırı ve gözaltılar artarak devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'ın Nablus kentinde Filistinlilerin evlerine saldırarak bir kişiyi yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrailli radikal yerleşimcilerin, Nablus kentine bağlı Kasra beldesinde vatandaşların evlerine saldırdıkları belirtildi.

Haberde, İsraillilerin Kasra beldesindeki saldırılarında Filistinli bir genci bıçaklayarak yaraladıkları ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
