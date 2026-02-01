UNRWA: Batı Şeria'da İsrail şiddeti rekor seviyelere ulaştı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddetinin "rekor seviyelere" ulaştığını bildirdi.

Lazzarini, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'da yaşananları "yeterince haberi yapılmayan sessiz bir savaş" olarak nitelendirdi.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da benzeri görülmemiş düzeyde şiddet olaylarının yaşandığını belirten Lazzarini, bu süreçte 1000'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, ölenlerin yaklaşık dörtte birinin çocuk olduğunu kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının aralıksız sürdüğüne dikkati çeken Lazzarini, Filistinli toplulukların sistematik biçimde sindirildiğini, topraklarından zorla çıkarıldığını ve geçim kaynaklarının yok edildiğini vurguladı. Lazzarini, tüm bu ihlallerin büyük ölçüde cezasız kaldığını belirtti.

Lazzarini, "İsrail'in 1967'den bu yana uyguladığı en büyük yerinden etme operasyonu" olarak tanımladığı "Demir Duvar Operasyonu"nun başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, on binlerce Filistinlinin hala yerinden edilmiş durumda olduğunu, evlerin ise geri dönüşü engellemek amacıyla aşamalı olarak yıkıldığını ifade etti.

"Dünyanın dikkati Gazze'ye odaklanmışken Batı Şeria'da uluslararası insani hukukun açık ihlalleri sıradan hale geldi." değerlendirmesinde bulunan Lazzarini, açıklamasını "Çok geç olmadan bu gidişatın durdurulması gerekiyor." çağrısıyla tamamladı.

Lazzarini, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in, mülteci kamplarına yönelik saldırıları ve on binlerce Filistinlinin zorla yerinden edilmesi nedeniyle Batı Şeria'nın 1967'den bu yana en ağır insani krizle karşı karşıya olduğunu ifade etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'te işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar kısa süre içinde Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletildi.

Saldırıların başlamasının ardından on binlerce Filistinli zorla yerinden edilirken, İsrail ordusunun altyapıyı tahrip etmesi sonucu Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kampları adeta "hayalet şehirlere" dönüştü.