İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda Batı Şeria'da 4 Filistinli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırılarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

"Filistin'in Sesi" radyosunda yayımlanan habere göre, Batı Şeria'daki Kalkilya kentinin kuzeyinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Yaralı kişilerin hastaneye kaldırılarak tedavi edildiği kaydedilirken ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistin resmi ajansı WAFA da Beytüllahim'in doğusundaki Halayil el-Luz beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Filistinli bir çocuk ve bir yaşlının yaralandığını aktardı.

İsraillilerin, beldeye baskın düzenlediği, 80 yaşındaki İbrahim Ahmed Hasan Ubeyyat'ı ağır şekilde darbederek omuz ve sırtından yaraladığı, 14 yaşındaki Mustafa Ebu Celgif'in de darp nedeniyle vücudunda kırıklar oluştuğu kaydedildi.

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas beldesi yakınlarındaki bedevi topluluğuna da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
