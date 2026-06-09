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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bir Filistinliyi gözaltına alırken, Nablus’ta bir Filistinliye ait eve taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıların İsrail askerleri korumasında gerçekleştiği belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde bir Filistinliyi gözaltına aldığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise Nablus kentinde bir Filistinliye ait eve saldırdığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Cihad Ahmed Mehamira'yı gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, Mehamira'nın, İsraillilerin evinin çevresindeki tarım arazilerinde koyun otlatmasını engellemeye çalıştığı sırada gözaltına alındığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsraillilerin, Mesafir Yatta'nın güneyindeki Vadi er-Rahim bölgesinde incelemelerde bulunan Hristiyan Gençler Derneğine bağlı personel ve ekibe de saldırdığı belirtildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde ise yerel kaynaklar, İsraillilerin Burka köyünün dış kesimlerinde bulunan Abdusselam Salah'a ait eve taşlarla saldırdığını aktardı.

Kaynaklar, saldırının bölgede bulunan İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistinlilere, mülklerine ve tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 1169 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı. Aynı dönemde yaklaşık 23 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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