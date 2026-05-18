İsrail askerlerinin Ayrım Duvarı yakınında ağır yaraladığı Filistinli kurtarılamadı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında ateş açarak ağır yaraladığı Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El Halil'in Beyt Ula beldesinde dün İsrail askerlerince vurulan 32 yaşındaki Mahmud Ziyad el-Amle'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Amle'nin, Beyt Ula'nın batısında Filistinlilere ait araziler üzerine inşa edilen Ayrım Duvarı yakınında konuşlanan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı aktarıldı.

WAFA'nın dünkü haberinde, İsrail askerlerinin Beyt Ula'daki Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında gerçek mermiyle ateş açtığı, başından vurulan Filistinli gencin durumunun ağır ve kritik olduğu duyurulmuştu.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar düzenliyor.