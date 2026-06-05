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İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

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İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı. Saldırganlar, El Halil'deki Celatiye bölgesinde yolu kapatıp tarım faaliyetinde bulundu ve İsrail bayrakları dikti. Askerler, topraklarına erişmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, silahlı fanatik İsrailliler, El Halil kentinin İzna beldesinin doğusundaki Celatiye bölgesine giden yolu toprak bariyerlerle ve taşlarla kapatıp Filistinlilerin bölgeye ulaşmalarını engelledi.

Fanatik grup, art arda ikinci günde Celatiye'de Filistinlilere ait topraklarda tarım faaliyetinde bulundu ve bölgeye İsrail bayrakları dikti.

İsrail askerleri de topraklarına erişmeye çalışan Filistinlilere ateş açarak birinin durumu ağır 2 Filistinliyi yaraladı.

Saldırgan İsrailliler de Celatiye'de bir Filistinliyi darbetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
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