Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait araçları ateşe verdi

EL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi ve bir evi kundaklamaya çalıştı.

Halhul Belediye Başkanı Cihad Ebu Asabe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fanatik İsraillilerin araçların ateşe verilmesi ve tarım arazilerinin tahrip edilmesi gibi Halhul'u hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Fanatik Yahudilerin Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdiğini ve bir evi kundaklamaya çalıştığını aktaran Asabe, daha önce de içinde oturanların bulunduğu evleri kundaklamaya çalıştığını anlattı.

Asabe, İsraillilerin saldırılarını İsrail ordusunun koruması ve desteğiyle yaptığına dikkati çekti.

Halhul Belediye Başkanı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yerleşimlerinin yakınında yaşayan Filistinlilere dikkatli olma çağrısı yaptı.

"Yakında kaçak yerleşim yeri olduğu için tehdit altındayız"

Bölge sakini Abdurrahman Kerace de maskeli ve silahlı yaklaşık 40 saldırgan İsraillinin gece saatlerinde bölgeye baskın düzenlediğini söyledi.

Saldırgan İsraillilerin iki aracı ateşe verdiği ve duvarlara ırkçı yazılar yazdığını belirten Kerace, İsrail ordusunun da saldırılar esnasında gaspçı İsraillilere koruma sağladığını vurguladı.

Kerace, bölge sakinlerinin sesleri duyar duymaz yangına müdahale ettiğini aktararak, İsraillilerin sık sık ağaç sökme ve tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırılar düzenlediğine de dikkati çekti.

Filistinli adam, yakınlarında İsraillilerin Filistin topraklarını gasbederek kurduğu yasa dışı yerleşim yeri bulunması nedeniyle tehdit altında olduklarına vurgu yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Nüfusları yaklaşık 750 bin civarında olan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. Doğu Kudüs'te ise Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 250 bin İsraillinin ikamet ettiği belirtiliyor.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.