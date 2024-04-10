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Batı Şeria'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı

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- Batı Şeria'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı

EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne akın eden binlerce Müslüman, İsrail saldırıları gölgesinde bayram namazını eda etti.

Ramazan ayını İsrail saldırıları gölgesinde geçiren Batı Şeria'daki Müslümanlar, her şeye rağmen bayramı coşkuyla karşıladı. El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ni dolduran binlerce Müslüman, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bayram namazını eda etti. Namazın ardından cami dışında hurma dağıtıldı.

Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelendirilen İbrahim Camii, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal 4. cami olarak kabul ediliyor. İsrail güçleri yılda yalnızca 10 gün camide ibadete izin veriyor.

Harem-i İbrahim Camii katliamı

Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994'te Harem-i İbrahim Camii'nde sabah namazı kılanların üzerine açtığı ateş sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Tarihe "İbrahim Camii katliamı" olarak geçen saldırının ardından cami kapatılmış, yeniden açıldığında ise caminin yüzde 72'si Yahudilere tahsis edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Camii Batı Şeria İsrail Dünya Güncel Haberler

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