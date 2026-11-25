Batı Java'da selin bastığı ruhsatsız altın madeninde 29 işçi mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batı Java'da Ciseureuh Nehri'nin taşmasıyla ruhsatsız altın madenini su bastı; madende mahsur kalan 29 işçinin durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Arama kurtarma ekipleri yaklaşık 100 metre derinlikteki kuyuya sevk edilirken yetkili, su seviyesinin azalmadığını söyledi.
Endonezya'da su baskını meydana gelen ruhsatsız altın madenindeki 29 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle Ciseureuh Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde ruhsatsız faaliyet gösteren altın madenini su bastı.
Yerel yetkililer, madende mahsur kalan 29 madencinin durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.
Başkent Cakarta'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan maden kuyusunun yaklaşık 100 metre derinlikte olduğu ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.
Cakarta Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Desiana Kartika Bahari, yaptığı açıklamada, "Kuyunun içindeki su seviyesi azalmadı ve suyun bitmesi uzun zaman alacak." ifadesini kullandı.