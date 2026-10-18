Batı Bengal'in Kalküta kentinde Durga Puja festivalinde çıkan izdihamda 19 kişi öldü

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YENİ DELHİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da cumartesi günü yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, biri ağır 25 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Suvendu Adhikari pazar günü yaptığı açıklamada, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtirken, organizatörlerin etkinlik alanı düzenlemelerinde bazı eksiklikler bulunduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre izdiham, ülkenin devam eden festival sezonu kapsamında düzenlenen "Durga Puja" adı verilen dini festivalde yaşandı. Olay anında binlerce katılımcının festival alanında bulunduğu ve kazanın kısmen aniden bastıran şiddetli yağıştan kaynaklandığı belirtildi.

Adhikari, "İzdiham kısmen yağmur nedeniyle yaşandı. Ayrıca organizatörlerin düzenlemelerinde de bazı eksiklikler vardı" dedi.

Basında yer alan haberlere göre, olay anında etkinlik alanında bulunan organizatörler ve özel güvenlik personeli dahil olmak üzere yaklaşık 10 kişi, sorgulanmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Adhikari, "İhmali olduğu tespit edilen herkes hakkında yasal işlem başlatılacak" dedi.

Kaynak: Xinhua