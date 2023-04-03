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Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Güncel Haberler

Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Fırtına Güncel Haberler

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