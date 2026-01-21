Haberler

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Uslu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Uslu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi. Uslu, özellikle Gazze ile ilgili fotoğrafların içini yaktığını ifade etti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uslu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başsavcı Uslu, " Gazze : Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın " Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor" adlı karelerini oylayan Uslu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Özdel'in "Gözalan" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Başsavcı Uslu, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Özellikle Gazze ile ilgili fotoğrafların "insanın içini yakan türden" olduğunu dile getiren Uslu, "Diğer kategorilerde de insanlara mutluluk verecek hayvan ve benzeri güzel resimler vardı. Fotoğraflara bakarken bir taraftan içimiz yandı, diğer taraftan keyif aldık." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Helal olsun sana! Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
İki ilden endişelendiren görüntü

İki ilden peş peşe endişelendiren görüntü! Sebebini uzmanı açıkladı
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Helal olsun sana! Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Belediyeye yeni operasyon! 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi