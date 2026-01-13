Haberler

Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'dan Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anamur Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti ve basın mensuplarının çalışmalarına övgüde bulundu.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.

Çatlı, ziyarette Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Çatlı, ilçedeki gazetecilerin büyük hassasiyetle çalıştığını söyledi.

Cömertler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Çatlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
