Başsavcı Büyükyurt, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı Ziyaret Etti

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.

Büyükyurt, Pervanları makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Pervanlar, ziyaretten dolayı Büyükyurt'a teşekkür etti.

Daha sonra Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt ve Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun Pazar yerleşkesini ziyaret etti.