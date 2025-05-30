Başmakçı'da Yangın: Evde Hasar Oluştu
Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evin bitişiğindeki ekmek ocağında çıkan yangın, eve sıçrayarak hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Başmakçı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan evin bitişiğindeki ekmek ocağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Eve de sıçrayan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Çığ - Güncel