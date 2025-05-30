Başmakçı'da Yangın: Evde Hasar Oluştu

Başmakçı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan evin bitişiğindeki ekmek ocağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Eve de sıçrayan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında, evde hasar oluştu.