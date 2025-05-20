Başmakçı'da TOKİ Projesi ve Eğitim Etkinliği Devam Ediyor
Başmakçı ilçesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen 126 konutluk projenin çalışmaları sürerken, anaokulu öğrencileri 'Geleneklerimiz Göreneklerimiz' etkinliğinde bir araya geldi.
Başmakçı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 126 konutluk proje çalışmaları devam ediyor.
Çağlayan Mahallesi'nde yapımı süren proje, ilçenin konut ihtiyacını karşılayacak.
Proje Müdürü Murat Kılıçoğlu, konutların 1 Temmuz 2026'da tamamlanması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.
Başmakçı'da "Geleneklerimiz Göreneklerimiz" etkinliği
Baçmakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri "Geleneklerimiz Göreneklerimiz" etkinliğine katıldı.
Misak-ı Milli Parkı'ndaki etkinlikte Cumhuriyet İlkokulu anaokulu öğrencileri, bir araya geldi.
Etkinlik sonrası, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.???????
Kaynak: AA / Mehmet Çığ - Güncel