Başkurtistan'da Fabrika Patlaması: 8 Yaralı

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Radiy Habirov, bölgedeki Sterlitamak kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Habirov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Sterlitamak kentindeki "Avangard" isimli fabrikada patlama meydana geldiğini belirtti.

Fabrikadaki bir atölyenin ciddi hasar gördüğünü kaydeden Habirov, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Habirov, "Olayda 8 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Geriye kalan fabrika çalışanları ise patlama alanının dışında bulunuyor. Olayın nedeni araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Avangard fabrikası

Federal devlet fabrikası Avangard, 2. Dünya Savaşı sırasında Rus ordusuna mühimmat sağlamak amacıyla 1943 yılında faaliyete geçti.

Devlet siparişlerini yerine getiren fabrikada patlayıcı ve kimyasal maddeler üretiliyor, ayrıca ömrünü doldurmuş silah ve askeri teçhizat imha ediliyor.