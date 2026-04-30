Haberler

Baskil'de şehit er Bedri Sakınç'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Trabzonlular Federasyonu tarafından bir okulda şehit Piyade Sözleşmeli Er Bedri Sakınç adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Vakıfbank Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nahit Yerebasan, Belediye Başkanı Tuncer Turus, Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve şehidin yakınları katıldı.

Kaymakam Çıkrık, törende yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bedri Sakınç Kütüphanesi'nin öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyoruz. Emeği geçen Trabzonlular Federasyonuna çok teşekkür ediyorum. Kütüphanenin ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Trump, NASA Başkanı'nın büyük kulaklarıyla dalga geçti

Trump alay etti, Oval Ofis buz kesti