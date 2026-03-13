Haberler

Baskil'de "Cami ve Hayat" semineri düzenlendi

Baskil'de 'Cami ve Hayat' semineri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi' kapsamında gerçekleştirilen seminere öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Seminerde camilerin İslam medeniyetindeki yeri anlatıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında öğrencilere seminer verildi.

Aile Yılı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen ÇEDES kapsamında Baskil Vakıfbank Ortaokulu Prof. Dr. Yasemin Açık Konferans Salonu'nda "Cami ve Hayat" konusunde seminer düzenlendi.

Seminerde vaize Sümeyye Gülbay Küçük, camilerin İslam medeniyetindeki yeri ve günlük hayattaki önemine ilişkin sunum yaptı.

Seminere, öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

Ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!