BASKİ, Dursunbey'de İçme Suyu Sorununu Çözüme Kavuşturdu

(BALIKESİR) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Dursunbey'in Karakaya Mahallesi'nde başlatılan maslak çalışmaları ve içme suyu isale hattı yapımı kısa sürede tamamlandı. Mahalle sakinlerinin yıllardır süren taşımalı su sorunu çözen BASKİ, bölge halkını kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturdu.

Balıkesir'in içme suyu kalitesini artıran ve su kayıplarını önleyen BASKİ Genel Müdürlüğü, Dursunbey'in Karakaya Mahallesi'nde halkın taşımalı su sıkıntısına son verdi. Yıllardır tankerlerle su taşıyan vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için BASKİ ekipleri tarafından Dursunbey'in Karakaya Mahallesi'nde maslak çalışmaları ve 3 bin metrelik içme suyu isale hattı çalışması kısa sürede tamamlandı.

Güçlü altyapı, sağlıklı gelecek

Şehrin altyapısını güçlendiren BASKİ, kentin dört bir yanında içme suyu kaynaklarını da artırıyor. Güçlü altyapı hedefiyle sahada yoğun bir mesai harcayan ekipler, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği ve su kıtlığı risklerine karşı da önlem alıyor. Son teknolojiye uygun yöntemlerle altyapı projeleri de birer birer hayata geçiriliyor.