BASKİ, Dursunbey'de İçme Suyu Sorununu Çözüme Kavuşturdu

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Dursunbey'in Karakaya Mahallesi'nde başlattığı maslak çalışmaları ve içme suyu isale hattı yapımını kısa sürede tamamladı, böylece mahalle sakinlerinin yıllardır süren taşımalı su sorunu sona erdi.

Güçlü altyapı, sağlıklı gelecek

Şehrin altyapısını güçlendiren BASKİ, kentin dört bir yanında içme suyu kaynaklarını da artırıyor. Güçlü altyapı hedefiyle sahada yoğun bir mesai harcayan ekipler, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği ve su kıtlığı risklerine karşı da önlem alıyor. Son teknolojiye uygun yöntemlerle altyapı projeleri de birer birer hayata geçiriliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
