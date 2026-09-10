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Başkentteki kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 ton muhtelif gıda ve 100 bin 429 ürün ele geçirildi, 4 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 ton muhtelif gıda ve 100 bin 429 ürün ele geçirildi, 4 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çankaya ve Yenimahalle'de düzenlenen operasyonlarda 16 ton muhtelif gıda, ?100 bin gıda paketi, 200? paket sigara, ?168 cep telefonu aksesuarı, 50 elektronik sigara ile? ?11 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "TCK'nin 186. maddesine muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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