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Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Başkentte bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle araç trafiğine kapatılacak.

Başkentte bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00'te Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Başlangıcı ve Toplu Açılış Töreni" nedeniyle, saat 06.30'dan program sona erene kadar Hitit Bulvarı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, 1656, 1699, 5346, 5350 caddeleri ile buralara bağlanan yolların tamamı, ihtiyaç duyulması halinde çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Kaynak: AA
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