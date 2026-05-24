Ankara'da sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü
Başkentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen alanda AFAD inceleme yaptı.
Başkentte gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, bir apartmanın istinat duvarı çöktü.
Yıldıztepe Mahallesi'ndeki apartmanın istinat duvarının çöktüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, polis ekipleri alanı güvenlik şeridine alırken AFAD ekipleri incelemede bulundu.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut