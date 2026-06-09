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Ankara'da sağanak etkili oldu

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Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar duraklara ve kapalı alanlara sığındı.

Başkentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.

Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.???????

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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