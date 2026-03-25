Başkentte üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu
Çankaya'da yol kenarında park eden bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, araca hasar verdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Çankaya ilçesi Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Otomobilde hasara yol açan ağaç, vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.
Öte yandan, ağacın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu