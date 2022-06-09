Başkentte istinat duvarının çökmesi sonucu 4 apartman ve 1 gecekondu tahliye edildi (2) - Haberler

Başkentte istinat duvarının çökmesi sonucu 4 apartman ve 1 gecekondu tahliye edildi (2) Ankara'nın Çankaya ilçesinde heyelan nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı tahliye edildi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde heyelan nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekipler de inceleme çalışmalarını sürdürüyor. (2) AA / Çağrı Korucu - Güncel Çankaya Ankara Güncel Haberler

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