Başkentte 'İslam Ülkeleri ve Müslüman Topluluklar Zirvesi' düzenlendi

Başkentte, Yeni Bir Dünya Vakfınca "İslam Ülkeleri ve Müslüman Topluluklar Zirvesi" düzenlendi.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, Müslüman coğrafyasının kültürel mirasını, sanatını ve birliğini buluşturan temsilciler, kurdukları stantlarda kültürlerini tanıtıyor.

Etkinlik kapsamında "Mukaddes Emanetler Sergisi", "Dualı Gömlekler Sergisi", "Hırka-i Şerif Koleksiyonu" ve "İslam Sanat Eserleri Sergisi" ile çeşitli paneller gerçekleştirilecek.

Endonezya'dan etkinliğe katılan Rofi Nabil, Türkiye'ye ilk kez geldiğini, ülkesinin kültürünü tanıttığını ve yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Sudan standında temsilci olarak bulunan Mümin Ebu Buker, Türkiye'ye 7 yıl önce eğitim için geldiğini söyledi, stantlarında ülkelerinin eserlerini tanıttıklarını belirtti.

Buker, "Sudan'da piramitlerimiz vardı. Normalde piramit denildiğinde akla Mısır'daki piramitler geliyor ama Sudan'da 400'den fazla piramit var. Piramitler olmak üzere geleneksel kültür ve kıyafetlerimizi de tanıtıyoruz." diye konuştu.

Ailesinden 20'den fazla şehit verdiğini söyleyen ve Türkiye'de yaşamını sürdüren Filistinli Zahir Elbek de etkinlikte ülkelerinin kültürünü tanıttıklarını dile getirdi.

Elbek, Filistin'in yıllardır işgal altında olduğunu anımsatarak, Filistin ve Gazze halkının sesini duyurduklarını anlattı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) standında da Türk devletlerinin kültürü tanıtılırken, kurumun müzik ekibi tarafından dinleti sunuldu.

Burada temsilci olarak bulunan Melik Öksüz ise Türk dünyasının kültürünü tanıttıklarını belirterek, ziyaretçileri stantlarına davet etti.

Etkinlik, 3 Mayıs'a kadar sürecek.